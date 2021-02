Digitale: II edizione del Premio Innovazione lanciata da Anitec-Assinform

Anitec-Assinform, l’Associazione Italiana per l’Information and Communication Technology (Ict) aderente a Confindustria, lancia la seconda edizione del Premio Nazionale sull’Innovazione Digitale, un’iniziativa promossa in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e diretta alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, con la partecipazione di imprese, enti e associazioni culturali al fine di promuovere e migliorare le competenze digitali della filiera scuola-impresa-famiglia.

Lo comunica una nota. L’Associazione, attraverso il Gruppo di Lavoro ‘Skills per la crescita di impresa’ – coordinato dalla vice presidente Maria Rita Fiasco – si pone l’obiettivo di attuare iniziative che favoriscano la formazione scolastica e accademica sui temi dell’innovazione e il rafforzamento del capitale umano dell’industria Ict “stante l’attuale carenza di competenze dei giovani e la necessità di riqualificazione e riconversione del personale”.

Il progetto è inserito nell’iniziativa ‘Repubblica Digitale’, promossa dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le iscrizioni, aperte da oggi 15 febbraio 2021 dovranno pervenire entro il 31 maggio 2021 e le modalità di partecipazione sono indicate sul sito associativo https://www.anitec-assinform.it/premio/premio-innovazione.kl.