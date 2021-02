Covid, variante inglese: non allentare prevenzione e vaccini

“La variante inglese, per quanto ne sappiamo, non diminuisce l’efficacia dei vaccini attualmente disponibili e la corsa alla vaccinazione e’ molto importante, ma si trasmette piu’ velocemente e quindi e’ bene non allentare le misure di prevenzione e controllo. Dobbiamo rallentare infatti la velocita’ di circolazione del virus”.

Lo ha affermato il direttore della Prevenzione del ministero della salute Gianni Rezza alla conferenza stampa sull’analisi dei dati del Monitoraggio settimanale della Cabina di Regia.