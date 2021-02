Covid. Focolaio al ristorante dopo il pranzo di San Valentino. Venti positivi.

Focolaio Covid in un ristorante marchigiano in occasione del pranzo di San Valentino e, per diverse coppie, quello che avrebbe dovuto essere un giorno d’amore, s’è trasformato, loro malgrado, nel peggiore tra tutti gli incubi possibile. E’ quanto accaduto a Cupra Marittima in provincia di Ascoli Piceno. Qui s’è registrato un focolaio Covid.

Focolaio che ha contagiato diverse coppie che vi si erano recate per trascorrere in maniera più intima e romantica il giorno per antonomasia dell’amore e degli innamorati. Una ventina le persone risultate positive.

Difficile risalire all’origine del contagio. Il contagio potrebbe essere partito da una persona positiva asintomatica che non sapeva di esserlo. L’allarme è scattato nel momento in cui le persone contagiate hanno avvertito il titolare del locale. E’ stato avviato il tracciamento dei contatti. Fortunatamente, le condizioni delle persone risultate positive non desterebbero preoccupazioni.

Il proprietario del locale, che aveva disposto i tavoli ad una certa distanza l’uno dall’altra nel rispetto della normativa in materia anti Covid, ha avvertito la clientela per via telefonica al fine di agevolare il tracciamento di eventuali contagi; i dipendenti del ristorante sono stati tutti sottoposti a quarantena. Il locale è stato chiuso e sanificato.