Campofranco. Mozione ed interrogazione del M5S sulla chiusura dell’Isola ecologica.

CAMPOFRANCO. Il M5S campofranchese, tramite il gruppo consiliare di minoranza, ha presentato un’interrogazione sulla chiusura dell’isola ecologica.

“Nell’interrogazione – si legge nella nota – si chiede il motivo della mancanza dell’ordinanza di chiusura, così come è stabilito dal regolamento e quali provvedimenti ha intenzione di prendere l’amministrazione per ottemperare ai disagi nonché al mancato conferimento”.

Contestualmente il gruppo del M5S ha presentato una mozione per cercare di risolvere il problema legato alla sua fruizione “visto che vi è stata una riduzione dei dipendenti legati alla gestione dei rifiuti ed anche successivamente al passaggio di consegna del ccr, questo porterà sicuramente una riduzione diminuzione nel calendario di apertura al pubblico”.

Il M5S ha proposto di utilizzare i percettori del reddito di cittadinanza, i quali sono obbligati a svolgere dei lavori socialmente utili presso il proprio comune di residenza per un numero di ore che può andare dalle 8 alle 16 ore settimanali.

“Nonostante siano già molti i Comuni che abbiano attivato dei progetti per questi percettori, a Campofranco – ha concluso il M5S – siamo ancora in attesa che ciò avvenga nonostante l’interessamento della tematica, portata in consiglio comunale più di 3 mesi fa; al di là di tutto, potrebbe essere un modo per risolvere e per rendere nuovamente fruibile ai cittadini un servizio che negli anni aveva dato i suoi frutti”.