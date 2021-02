Caltanissetta, assembramenti davanti le scuole. Il questore Ricifari: “Ci sarà tolleranza zero”

Intollerabile, pericoloso, inconcepibile, l’atteggiamento di molti genitori che nell’accompagnare i figli a scuola violano le norme di sicurezza sui contagi, del codice della strada e quelle del vivere civile. Non usa mezzi termini il questore di Caltanissetta, Emanuele Ricifari, che oggi ha incontrato la stampa nissena per parlare di sicurezza urbana in vista anche della riapertura delle scuole superiori del prossimo 8 febbraio.

L’attenzione è rivolta ai pericolosi e ripetuti assembramenti che si creano dinanzi alle scuole: citata come esempio, ma non è l’unica ovviamente, la Palmintelli. Ogni mattina è un inferno. Auto posteggiate in maniera vergognosa, capannelli di persone che chiacchierano tranquillamente e seri problemi per la sicurezza, la sanità e la circolazione stradale.

Pugno duro, previsto un giro di vite per porre fine a queste incresciose situazioni. Inconcepibile che non posteggino le auto in maniera ordinata, ma che si debba quasi entrare dentro il portone dell’istituto. Alzarsi prima o fare quattro passi a piedi, sarebbe la soluzione ideale ma troppo impegno per i nisseni. Altro punto dolente le combriccole di mamme e papà che dopo aver “depositato” i figli si fermano a parlare, creando pericolosi e “contagiosi” assembramenti.

Il questore ha chiesto “aiuto” ai giornalisti per promulgare un invito a cessare queste bieche abitudini. Da domani oltre ad un ingente spiegamento di forze dell’ordine, in campo anche i volontari. Tolleranza zero, specialmente per chi mancherà di rispetto ai volontari.

Per i genitori nisseni è tempo di adeguarsi alla legge, al senso civico ed alla buona educazione, altrimenti saranno tempi duri.

Sono 317 le sanzioni elevate dalla Polizia di Stato in un solo mese nell’ambito dei controlli sulle misure anticontagio in provincia di Caltanissetta. Il dato e’ stato fornito dallo stesso questore di Caltanissetta, Emanuele Ricifari che ha anche sottolineato come spesso tra i piu’ indisciplinati vi siano i ragazzi e i genitori degli studenti. “Quello che vedo ogni mattina davanti la scuola nelle vicinanze della questura – ha detto Ricifari – e’ intollerabile.

Da parte dei genitori continuo a notare comportamenti disdicevoli che non saranno ulteriormente tollerati. Mamme e papa’ lasciano la macchina in seconda e terza fila per poi chiacchierare, andare a prendere il caffe’, tutti assembrati, con o senza mascherina. Ci saranno pattuglie della polizia e delle altre forze dell’ordine davanti questa e tutte le altre scuole e tutti coloro i quali manterranno questi comportamenti saranno multati con 400, 00 euro di verbale”.

E’ stato disposto di intensificare i controlli delle forze di polizia legati al contenimento della pandemia davanti le scuole della provincia. Oltre alla Polizia di Stato, ai Carabinieri e alle polizie locali saranno a disposizione i poliziotti dell’Anps (Associazione Nazionale Polizia di Stato) e i carabinieri in pensione. L’Ufficio scolastico provinciale ha coinvolto i Dirigenti scolastici di tutti i plessi al fine di sensibilizzare i genitori degli alunni che frequentano le classi delle scuole di ogni ordine e grado. I controlli saranno estesi anche ai terminal dei pullman e agli altri punti di arrivo dei pendolari al fine di evitare assembramenti. I genitori che accompagnano i propri figli dovranno permanere presso la scuola il tempo strettamente necessario.