Addio a Franco Marini: il sindacalista e Presidente del Senato è un’altra vittima del Covid

“Politico, sindacalista, uomo delle istituzioni che, attraverso il dialogo, ha servito il Paese con profondo senso del dovere. Sono vicina alla sua famiglia e ai suoi cari”. Così la ministra del Lavoro Nunzia Catalfo ha descritto Franco Marini esprimendo su Twitter il cordoglio per la sua scomparsa.

Franco Marini ha avuto alle spalle una lunga carriera ricoprendo alte cariche: uno dei fondatori del Partito democratico è stato anche segretario generale CISL e Presidente del Senato. Questa mattina, a 87 anni, dopo una battaglia contro il virus durata oltre un mese, è scomparso, vittima del Covid.

Un coro unanime che arriva anche dalle fila dei sindacati. “Ci lascia un grande sindacalista, politico e uomo delle istituzioni – ha ricordato il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini -. Un uomo, che anche negli anni piu’ difficili della nostra Repubblica, con il suo impegno, la sua saggezza e il suo pragmatismo, e’ stato per tutti un esempio e un punto di riferimento. Protagonista di una fase storica caratterizzata da grandi cambiamenti e da grandi conquiste sociali, frutto delle battaglie unitarie del sindacato, – aggiunge il leader della Cgil – Marini ha sempre combattuto per rafforzare la democrazia e i diritti dei lavoratori e dei piu’ deboli”. “A nome mio personale e di tutta la Cgil – conclude Landini – esprimo profondo cordoglio per la sua scomparsa, vicinanza alla famiglia e a tutti coloro che hanno condiviso e l’hanno accompagnato nelle sue battaglie”.

«Oggi piangiamo la scomparsa di Franco Marini, politico e sindacalista di spessore – detto il presidente del Senato Elisabetta Casellati -, uomo di indiscussa integrità morale. Presidente del Senato e Ministro, è stato un importante protagonista della nostra storia repubblicana. L’Italia ricorderà il suo prezioso contributo, nei ruoli politici e istituzionali, sui temi del lavoro e sul rafforzamento della democrazia parlamentare. Ai familiari giunga il mio cordoglio e quello del Senato della Repubblica».

“Non dimentichero’ mai la frase che Franco Marini disse al suo collaboratore andando via da Atreju – ha dichiara il presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni -: “Guardali, loro sono l’ultimo movimento giovanile rimasto. C’e’ molto da imparare qui dentro…”. Un pensiero commosso per la scomparsa di Franco Marini da me e da Fratelli d’Italia. Se ne va un uomo che dedicato la sua vita alla politica e alla difesa dei lavoratori”.

«Profonda tristezza per la notizia della scomparsa di Franco Marini. Tanti pensieri, tanti ricordi. Un grande protagonista. Un grande amico» ha scritto sui social Enrico Letta.

«La politica come passione e organizzazione, il mondo del lavoro la sua bussola, il calore nei rapporti umani. Ci mancherà Franco Marini. Ha accompagnato i cattolici democratici nel nuovo secolo», ha scritto ancora sui social il commissario europeo Paolo Gentiloni.

«Il mio cordoglio per la scomparsa di Franco Marini, un uomo delle istituzioni. Grande protagonista nella politica e nel sindacato. Ai suoi cari va la vicinanza mia e di Montecitorio»: così su Twitter il presidente della Camera, Roberto Fico.

“Ho perso un amico, un maestro, un riferimento costante nella mia vita di sindacalista e di politico – è il ricordo che il capogruppo del PD all’Assemblea Regionale Siciliana Giuseppe Lupo -. Combattivo ma gentile di uomini come lui l’Italia oggi avrebbe grande bisogno”.