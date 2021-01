Vaccino Covid, Pfizer si difende: “consegnate meno fiale ma lo stesso numero di dosi”

Pfizer ha consegnato “meno fiale ma lo stesso numero di dosi vaccinali”. E’ quanto precisa la società contattata da Sky TG24.

In particolare, secondo quanto spiegato da Pfizer, quello che sta accadendo è frutto di un fraintendimento nel conteggio delle dosi che non è il conteggio delle fiale.

Infatti, inizialmente l’approvazione europea prevedeva che una fila contenesse 5 dosi.

L’avanzo (per concepire eventuali imprecisioni) andava buttato. Il governo ha optato per l’utilizzo di quell’avanzo per una dose in più (6) e si è proceduto a tirare fuori una sesta dose.

Somministrando 6 dosi anziché 5, Pfizer ha ridotto il numero di fiale (ma non di dosi), la posizione della casa farmaceutica, che sottolinea anche come dall’8 al 18 gennaio siano state inviate le fiale previste dal piano di ordinazione, dopo di che c’è stata la riduzione.

Dalla prossima settimana, assicura Pfizer, la fornitura “tornerà a regime”.