Sommatino. Gianluca Infuso (FI): “Questa provincia ha bisogno di lavoro e non depositi di scorie nucleari”.

SOMMATINO. Riceviamo e pubblichiamo comunicato stampa del Commissario cittadino di Forza Italia Gianluca Infuso (nella foto).

“Alla luce di quanto accaduto nelle ultime ore alla camera e al senato, in Forza Italia è arrivato il momento del rinnovamento e dei non traditori, affinché non avvengano più certi episodi e soprattutto per dare voce al territorio nisseno. Propongo al Presidente di FI Antonio Tajani di valutare l’opportunità di una fase di rinnovamento della classe politica di Forza Italia e soprattutto di valutare la possibilità di avere in provincia di Caltanissetta due esponenti nazionali, uno alla Camera e uno al Senato e che siano vera espressione del territorio, per poter meglio affrontare e risolvere le tante questioni che pongono la nostra provincia agli ultimi posti per lavoro, occupazione, sviluppo economico.

Questa provincia ha la necessità di avere delle risposte quali: fiscalità di vantaggio, defiscalizzazione dei prodotti petroliferi, investimenti concreti e tangibili sulle aree di sviluppo industriali, artigianali e agricole, investimenti sul settore turistico e sulle aree costiere e portuali, e anche di una viabilità efficiente per risollevarsi e colmare il gap con altre aree della Sicilia e del resto d’Italia.

La politica regionale sta facendo tanto, ma non basta, questa provincia ha soprattutto bisogno di lavoro e non di depositi di scorie nucleari e muos. Infine, sarebbe opportuno valutare di estendere il “ modello Miccichè” a livello nazionale, considerato che sta dando ottimi risultati e ponendo la Forza Italia siciliana al primo posto per percentuale e consensi.”

Il commissario cittadino di Forza Italia, Gianluca Infuso