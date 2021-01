Sofia Goggia trionfa nella libera di Crans-Montana

Sofia Goggia trionfa nella discesa libera femminile di Crans Montana. Per l’azzurra sulle nevi svizzere arriva la terza vittoria consecutiva in discesa, prima italiana di sempre a riuscirci in coppa del mondo. Goggia, campionessa olimpica, ha tagliato il traguardo col tempo di 1’10”10, alle sue spalle la ceca Ester Ledecka, +0”20, terza la statunitense Breezy Johnson, +0”57. Ai piedi del podio la slovacca Pedra Vlhova in ritardo di 0”89.

Per quanto riguarda le altre azzurre, Federica Brignone è nona a +1”09, decima Nadia Delago, +1”15, dodicesima Elena Curtoni, +1”17, 15esima Laura Pirovano, +1”22.

Dopo Val d’Isere e St. Anton ecco dunque un nuovo trionfo per Goggia che domina la classifica di disciplina. La partenza della gara era stata posticipata a causa della nevicata della notte, la partenza è stata poi ribassata a causa delle forti raffiche di vento in quota.

Goggia – “Non mi aspettavo di vincere oggi viste le condizioni. Ero contenta di essere arrivata in fondo con la luce verde, ma non pensavo sarebbe bastato, perché durante la mia discesa ho trovato talmente tanto vento che ho pensato che fosse impraticabile. È andata così. Sono contenta e adesso anche concentrata per domani”, dice soddisfatta Sofia ai microfoni di Rai Sport.

“Io non sono quella che patisce le giornate lunghe, cerco di riempire i tempi lunghi cercando di aumentare la concentrazione. Fa parte della maturità di un’atleta saper gestire queste attese -prosegue la campionessa bergamasca-. Ho avuto emozioni differenti, quando ho visto che ero davanti ero contenta per la classifica ma non avrei detto che avrei vinto, però dopo di me la neve ha cominciato a cambiare”.