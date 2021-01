Sicilia, sequestrati giocattoli non a norma: sanzioni per 7 commercianti

Maxi sequestro di 23mila giocattoli non a norma in provincia di Messina: peluche e pupazzetti in gomma, ma anche mini costruzioni in plastica pericolose perche’ facilmente ingeribili dai bambini.

Il valore della merce, priva dei requisiti minimi di sicurezza prescritti dal Codice del consumo, ammonta a circa 55mila euro.

In azione la guardia di finanza, che ha eseguito 13 interventi nel corso dei quali ha contestato violazioni amministrative a sette titolari di negozi. Tutte le confezioni di giocattoli, oltre ad essere sprovviste del marchio ‘CE’, non riportavano le ‘avvertenze’ e le informazioni di sicurezza a tutela dei consumatori.

Assenti anche le indicazioni sulla fascia d’eta’ a cui destinare i giocattoli, oltre che le informazioni sull’importatore della merce. I giocattoli sequestrati erano destinati a bambini della fascia d’eta’ 0-3 anni. I controlli delle fiamme gialle, inoltre, hanno portato alla scoperta di tre lavoratori in nero, uno dei quali percepiva il Reddito di cittadinanza.