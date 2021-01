Sicilia “rossa”. Federmoda: “dramma che rischia di affossare la filiera”

Il ritorno in fascia rossa per la Lombardia, la Sicilia e la Provincia autonoma di Bolzano e’ “una scelta che rischia di affondare l’intera filiera, in un momento cruciale per il settore”.

Cosi’ in una nota Renato Borghi, presidente di Federazione Moda Italia-Confcommercio secondo il quale “per evitare l’apocalisse del retail della moda servono misure shock per sostenere in modo concreto la continuita’ dei negozi attraverso un contributo sull’effettiva perdita di fatturato e per la rottamazione dei magazzini con un credito di imposta pari al 60% del valore di acquisto delle merci invendute”.

“I saldi sono partiti con il freno tirato per le forti apprensioni degli operatori alle prese con uno slalom di paletti e aperture a geometria variabile e la dilagante confusione generata dai decreti anche nei consumatori.

Il 91% delle imprese intervistate evidenzia un preoccupante decremento delle vendite, con sei imprese su dieci che dichiarano un calo tra il 50 e il 90%”.

“Dopo aver perso quella marginalita’ di sussistenza nel pieno della stagione – prosegue Borghi – per cause dovute certamente al minor reddito disponibile dei consumatori; all’eccessivo utilizzo dello smart working nel pubblico e nel privato; alla totale assenza dello shopping tourism; al venir meno delle occasioni d’incontro di lavoro e nel privato (pranzi, cene, feste, cerimonie, cinema, teatri, musei, “Prima della Scala”, piscine, palestre, ecc…), perdiamo ora anche la liquidita’ dei saldi che permette ai negozi di effettuare gli ordini alla produzione per le collezioni autunno/inverno 2021/2022, con ovvie ripercussioni sulla manifattura e sul made in Italy”.