Sicilia. “Politica Donna”, un ciclo di workshop tematici destinato a 20 giovani dai 18 ai 30 anni

“Nel nostro Paese la partecipazione attiva delle donne alla vita politica non e’ in trend con il resto d’Europa. In media, dal 1976 – anno di ingresso di Tina Anselmi in Cdm – le donne ministro in Italia sono state il 10% e, ad oggi, in Parlamento, il numero di donne che siede tra Camera e Senato non supera il 35%, nonostante esse rappresentino la maggioranza dei cittadini, in riferimento al genere”.

Cosi’ in una nota stampa Antonino Mangano, ideatore del progetto ‘Politica Donna’, un ciclo di workshop tematici destinato a 20 giovani donne, dai 18 ai 30 anni, sostenuto e sviluppato da un team di professioniste, volontarie e imprenditrici.

“Il ventaglio di temi che saranno trattati abbraccia le politiche europee, l’europrogettazione, la comunicazione politica, l’imprenditoria femminile e tutti i temi correlati- continua Mangano- In un momento storico nel quale la rappresentanza politica femminile viene mortificata – considerando anche la composizione della Giunta di Governo della nostra Regione (Sicilia, ndr) – la risposta che pare piu’ efficace e’ l’organizzazione di incontri realizzati da donne per le donne”.

“Politica Donna nasce come hub di competenze, dove specialiste condividano conoscenze e informazioni dei loro settori con le partecipanti al corso, permettendo di creare un ambiente aperto al confronto, all’interazione, all’apprendimento e allo sviluppo di competenze- specificano le tutor del progetto- Il fine e’ quello di aiutare le giovani donne a intravedere possibilita’ di carriera nell’ampio settore della politica, intesa come amministrazione, apertura al contesto professionale europeo o all’imprenditorialita’ sostenibile”.