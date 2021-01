Sicilia, Maxi operazione antidroga per 22 persone: rifornivano la movida catanese

I carabinieri del Comando provinciale di Catania, supportati dai reparti specializzati dell’Arma (Compagnia di intervento operativo del XII Reggimento Sicilia, nucleo Elicotteri e nucleo Cinofili), hanno eseguito stamani un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip etneo su richiesta della locale Direzione distrettuale antimafia, nei confronti di 22 persone.

Tutte sono indagate, a vario titolo, per associazione finalizzata al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti.

In dieci sono finiti in carcere, sette ai domiciliari, mentre per cinque è scattato l’obbligo di dimora. L’indagine, denominata ‘Concordia’ dall’omonima via in cui si sono principalmente concentrate le indagini, ha consentito di disarticolare due gruppi criminali, uno che gestiva una fiorente piazza di spaccio radicata nello storico quartiere catanese di San Cristoforo e un altro specializzato, invece, nella vendita di stupefacente del tipo cocaina e crack a domicilio e su ordinazione che riforniva, in particolare, gli ambienti della movida catanese.