Schiacciato da cassone in azienda nel Milanese: gravissimo un 58enne

Un uomo di 58 anni è stato ricoverato in condizioni molto gravi all’ospedale Niguarda di Milano dopo essere rimasto vittima di un incidente sul lavoro in un’azienda di carpenteria metallica a Mesero.

L’incidente è avvenuto intorno alle 14 in via Enrico Mattei, dove l’uomo è stato soccorso dal 118 che lo ha trasportato al nosocomio con l’elisoccorso in codice rosso con “politrauma da schiacciamento”.

Secondo le primissime informazioni, sembra che il lavoratore sia rimasto schiacciato da un cassone di un centinaio di chili di un muletto.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia locale che sta ricostruendo l’esatta dinamica di quanto avvenuto.