Riesi. C’è il bando per il servizio civile. Disponibili 24 posti per due progetti. Istanze entro l’8 febbraio.

RIESI. Il Comune ha reso noto che il Dipartimento per le Politiche Giovanili ed il Servizio Civile Universale ha indetto, in data 21 Dicembre 2020, un Bando per la selezione di 46.891 operatori volontari da impiegare in progetti di Servizio civile universale in Italia e all’estero.

Il Comune di RIESI partecipa al bando con 2 progetti:

UNI-VERSO ANZIANI E…OLTRE cod. PTCSU0018920013895NMTX Assistenza anziani – Posti disponibili 18 (di cui 1 per giovani con minori opportunità).

AL SERVIZIO DELL’INFORMAZIONE – cod. PTCSU0018920013901NMTX Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport – Sportelli informa… Posti disponibili 6 (di cui 1 per giovani con minori opportunità).

La domanda di partecipazione può essere presentata esclusivamente online attraverso la piattaforma Domanda OnLine (DOL) all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it da giovani tra i 18 e i 29 anni non compiuti dotati di SPID di livello 2.

Il termine per la presentazione delle domande è fissato alle ore 14.00 del 08febbraio 2021. Gli interessati possono consultare i documenti allegati per avere maggiori informazioni, o collegarsi al sito dell’Ente titolare Associazione ARESS FABIOLA ONLUS www.aressfabiola.it