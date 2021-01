Rassegna Stampa. Verifiche del rischio sismico nelle scuole: affidati gli incarichi dal Comune

Saranno presto effettuate le verifiche di rischio sismico nelle scuole di competenza del Comune.

Le verifiche saranno eseguite con indagini diagnostiche e accertamenti che il Comune ha affidato a tecnici specializzati con apposite gare pubbliche. Prossimamente, pertanto, si conoscerà lo stato di salute delle scuole comunali e specificatamente se i singoli edifici scolastici sono in condizioni di resistere a una eventuale scossa sismica a tutela dell’integrità fisica degli alunni e degli insegnanti.

L’incarico di effettuare le verifiche negli edifici dell’istituto comprensivo “Martin Luther King” della piazza Santa Flavia è stato assegnato all’ing. Vincenzo Garofalo che ha offerto il ribasso del 10% sull’importo a base d’asta della gara di 12.554 euro e quindi per il compenso di 11.298,60 euro oltre Iva.

Una percentuale di ribasso di gran lunga superiore, pari al 50,21%, è stata offerta dal geologo Giuseppe Volo e ing. Antonio Ingrao ai quali è stato conferito l’i ncarico di effettuare le verifiche negli edifici della scuola d’i n f a nzia e primaria “Don Milani” della via Filippo Turati.

I due tecnici riceveranno 12.536,62 euro, sempre oltre Iva, mentre l’importo a base d’asta della gara era stato fissato in 25.180 euro.

L’incarico per l’effettuazione delle verifiche negli edifici della scuola dell’infanzia e primaria “Leonardo Sciascia” della via Napoleone Colajanni” è stato assegnato all’ing. Liborio Manno con il ribasso del 36,10% sull’importo a base d’asta di 43.814 e quindi per 27.997,15 euro, e quello per il complesso scolastico “Rosso di San Secondo” della via Fra’ Giarratana all’ing. Paolo Sorrentino con il ribasso del 37,46% sull’importo a base d’asta di 23.987 e quindi per 15mila.