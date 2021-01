Rassegna Stampa. Stranieri residenti a Caltanissetta: numeri e Paesi di provenienza

Dal rilevamento della popolazione residente a Caltanissetta alla fine dello scorso anno 2020, effettuato dall’ufficio statistica del Comune diretto dal dott. Giuseppe Arcarese, si evince che dei 3.360 stranieri (2.021 maschi e 1.339 femmine) presenti nel capoluogo nisseno, i marocchini costituiscono la più grossa colonia. Sono esattamente 865, di cui 436 maschi e 429 femmine.

Seguono i rumeni che sono 710. In questo caso è largamente prevalente la presenza delle donne, che sono 508, gran parte delle quali prestano servizio come badanti nelle famiglie dove ci sono soggetti che hanno bisogno di essere accuditi. Consistente è pure la colonia di pakistani che sono 692, in maggioranza maschi che sono 515. mentre le femmine sono 87.

La quarta posizione è occupata dai cinesi che sono 173 (91 maschi e 82 femmine) e poi i nigeriani: 134, di cui 97 maschi e 37 femmine. Ma a Caltanissetta ci sono stranieri provenienti da ogni Continente.

Cominciamo dall’Africa: 40 (tutti maschi) dalla Costa d’Avorio; 20 (18 maschi e 2 femmine) dall’Egitto; 6 (3 maschi e 3 femmine) dall’Eritrea; 2 maschi dall’Etiopia; 53 (50 uomini e 3 donne) dal Gambia; 18 (17 maschi e 1 femmina) dal Ghana; 19 maschi dalla Guinea; 5 maschi dalla Guinea Bissau; 6 (5 maschi e 1 femmina) dalla Liberia; 1 maschio dalla Libia; 31 (30 maschi e 1 femmina) dal Mali; 79 (59 maschi e 20 femmine) dalla Somalia; 9 maschi dal Sudan; 14 (3 maschi e 11 femmine) dalla Tanzania; 5 maschi dal Togo; 42 (27 maschi e 15 femmine) dalla Tunisia; 1 femmina dallo Zambia, oltre a 865 dal Marocco e 134 dalla Nigeria. Gli stranieri provenienti dall’Asia sono 43 (39 maschi e 4 femmine) dal Bangladesh: 1 maschio dal Giappone; 13 (10 maschi e 3 femmine) dall’India; 3 femmine dall’Indonesia; 4 (3 maschi e 1 femmina) dall’Iran; 23 maschi dall’Iraq; 2 maschi dall’Israele; 9 (8 maschi e 1 femmina) dal Libano; 1 maschio dalla Malaysia; 4 (2 e 2) dal Nepal; 3 (2 maschi e 1 femmina) Siria; 10 (7 maschi e 3 femmine) dallo Sri Lanka; 4 maschi dalla Palestina; 2 maschi dalla Turchia; oltre a 602 dal Pakistan e 173 dalla Cina. Provengono dall’Europa 9 (5 maschi e 4 femmine) dall’Albania; 3 (1 maschio e 2 femmine) dalla Bielorussia; 8 (2 maschi e 6 femmine) dalla Federazione Russa; 3 (2 maschi e 1 femmina) dalla Georgia: 11 (2 maschi e 9 femmine) dall’Ucraina: 1 femmina dall’Austria; 14 (5 maschi e 9 femmine) dal Belgio; 8 (1 maschio e 7 femmine dalla Bulgaria); 1 maschio dalla Croazia; 16 (7 maschi e 9 femmine) dalla Francia; 8 (3 maschi e 5 femmine) dalla Germania; 4 (1 maschio e 3 femmine) dalla Lettonia; 1 femmina a Malta; 7 femmine dalla Polonia; 1 maschio dal Portogallo; 5 (3 maschi e 2 femmine dal Regno Unito); 2 donne Rep. Ceca; 1 femmina dalla Svezia, oltre a 710 dalla Romania. Ci sono pure 1 femmina proveniente dall’Australia; 20 (11 maschi e 9 femmine) dalla Serbia; 19 (6 maschi e 13 femmine) dal Brasile; 2 (1 maschio e 1 femmina) al Canda; 2 (1 maschio e 1 femmina) dalla Colombia; 8 (2 maschi e 6 femmine) da Cuba; 3 (2 maschi e 1 femmina) da El Salvador; 2 (1 maschio e 1 femmina) dal Messico); 2 femmine dal Perù; 4 femmine dalla Repubblica Dominicana; 5 (2 maschi e 3 femmine) dagli Stati Uniti d’America, e 7 (2 maschi e 5 femmine) dal Venezuela.

Ma una così consistente e variegata presenza di stranieri non ha potuto evitare che la popolazione di Caltanissetta scendesse sotto i 60.000 abitanti e fosse di 59.540 persone. Negli ultimi anni la diminuzione della popolazione è stata costante. Sono andati via e continuano ad andarsene soprattutto i giovani. Ed è amaro constatare che all’orizzonte non si intravede nulla che possa cambiare la situazione.