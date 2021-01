Rassegna Stampa. Sistemazione basole in centro. Il Comune approfitta della “Zona Rossa”

Sarà chiuso stamane al transito veicolare il tratto di corso Vittorio Emanuele compreso tra la via XX Settembre e la piazza Garibaldi, ossia la zona a traffico limitato, dove saranno avviati i lavori per la sistemazione delle basole della sede stradale che ancora una volta si sono distaccate.

I lavori saranno eseguiti ora mentre i negozi saranno chiusi per la dichiarazione di “zona rossa”della Sicilia e quindi per non danneggiare in un altro momento i commercianti.

La chiusura della strada è prevista per la durata presuntiva di 10 giorni. Sarà effettuata in due tempi successivi: prima, e quindi a cominciare da oggi, sarà chiuso il tratto più lungo e più in alto che dalla via Berengario Gaetani arriva alla piazza Garibaldi e poi il tratto inferiore dalla via XX Settembre alla via Berengario Gaetani.

Durante la chiusura del tratto dalla via Berengario Gaetani alla piazza Garibaldi, e cioè da oggi, i veicoli provenienti dalla via Cavour e dalla via Testasecca e diretti verso la zona di santa Lucia potranno percorrere corso Vittorio Emanuele sino alla via Berengario Gaetani nella quale si immetteranno svoltando a sinistra e che percorreranno per tutta la sua lunghezza.

Se invece sono diretti verso la zona della Badia dovranno svoltare a destra per via XX Settembre e poi proseguire per corso Umberto, davanti la Cattedrale e corso Vittorio Emanuele.

Lo stesso percorso faranno i veicoli per raggiungere entrambe le zone di santa Lucia e Badia quando sarà chiuso il tratto di corso Vittorio Emanuele dalla via XX Settembre alla via Berengario Gaetani.

