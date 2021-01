Rassegna Stampa. Mafia e Droga nel Vallone: chieste 15 condanne

È molto “salato” il conto che i pubblici ministeri Maurizio Bonaccorso e Stefano Strino, della Direzione distrettuale antimafia di Caltanissetta, hanno presentato a 15 imputati coinvolti esattamente due anni fa di questi tempi, nell’operazione antimafia “Gallodoro” che colpì presunti affiliati e avvicinati a Cosa Nostra della zona del Vallone – con collegamenti con l’Agrigentino – e accusati di associazione mafiosa, estorsioni e traffico di stupefacenti.

Per tutti gli imputati che hanno scelto di essere giudicati con il rito abbreviato, i pm hanno chiesto la condanna.

Altri 5 incriminati vengono giudicati con il rito ordinario e altri due dalla Corte d’Assise per omicidi.

È di 10 anni la richiesta di condanna per Domenico Avarello, 40 anni, di Canicattì; 2 anni e 6 mesi sono stati chiesti per Pietro Antonio Baudo, 48 anni, di Vallelunga Pratameno; 4 anni per Filippo Cacciatore, 57 anni, di Cammarata; 2 anni e 10 mesi per Vito De Maria, 60 anni, di Cammarata; 2 anni e 6 mesi per Vincenzo Insinna, 57 anni, di Vallelunga; 20 anni per Claudio Rino Di Leo, 59 anni, di Campofranco; 16 anni in continuazione con altri reati per Calogero Maurizio Di Vita, 51 anni, di San Cataldo; 12 anni per Alexander Giulio Lattuca, 26 anni, di Mussomeli; 6anni per Antonino Lattuca, 39 anni, di Mussomeli; 9 anni per Domenico Mangiapane, 41 anni, di Cammarata; 3 anni per Maurizio Matraxia, 54 anni, di San Giovanni Gemini; 14 anni per Francesco Pollara, 41 anni, di Palermo; 14 anni per Vincenzo Scalzo, 47 anni, di San Cataldo; 9 anni per Giovanni Siragusa, 37 anni, di Mussomeli e, infine, 2 anni e 6 mesi per Giovanni Valenti, 46 anni, di Favara, oltre al sequestro della autocarrozzeria.

Il prossimo mese, cominceranno le arringhe degli avvocati del collegio di difesa, composto da Salvatore Daniele, Calogero Vinci, Danilo Tipo, Dino Milazzo, Martina Vurruso, Antonio Impellizzeri, Sonia Provenzano, Fabiana Giordano, Diego Giarratana, Salvatore Re, Gianfranco Pilato, Massimo Scozzari, Giuseppe Ortolani, Vincenzo Infranco, Carmelo Nocera, Davide Chibbaro, Corrado Sinatra, Giuseppe Barba, Giovanni Morgante e Antonio Pecoraro che andranno avanti almeno per tre udienze, prima della sentenza del giudice Omar Gigi Modica.