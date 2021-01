Rassegna Stampa. Federica La Rocca (Kika) perde la sfida e lascia il banco di Amici

La nissena Federica La Rocca ha accettato senza far drammi l’esclusione dal talent show “Amici” che si è consumata nel corso dell’ultima puntata del programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5.

Rivolgendosi ai suoi supporter, la giovane cantante di Caltanissetta ha infatti affermato: «Non pensate che oggi sia triste. Sono fiera e grata per quello che ho avuto la possibilità di vivere. Avere ricevuto tanti complimenti mi onora, mi gratifica e mi convince ancora di più che questo è soltanto l’inizio. Resto grata al programma di Maria De Filippi perché mi ha messo in grado di affrontare i miei “mostri”, le mie dannate insicurezze, le paure. Io voglio cantare e porterò com me per sempre tutto questo, tutto il vostro affetto e quello che mi avete regalato. In bocca al lupo a tutti i miei compagni di viaggio. Continuate a seguirmi, a volermi bene come avete fatti sino ad ora, ne ho bisogno».

Federica ha anche voluto rivolgere un ringraziamento “speciale” alla propria famiglia, ai suoi affetti più cari e a coloro che l’hanno seguita «dietro le quinte senza mai mollarmi». La cantate (che ha 22 anni) era stata ammessa ad Amici a metà novembre e in questo arco di tempo ha saputo dimostrare tutte le proprie qualità canore, sottolineate dall’apprezzamento dei componenti della giuria. Per Federica è stato sicuramente molto importante riuscire a mostrare il proprio talento dopo anni di gavetta. Annovera nel suo curriculum infatti tante “serate” nei locali e nel 2016 ha partecipato al 25° festival “Città di Caltanissetta”. Anche dopo avere concluso l’avventura televisiva, resterà il vanto del padre Sergio, della madre Angela e delle sorelle Luana e Giorgia. Lei comunque, che dal bancone di un bar dove ha lavorato si è trovata proiettata su una ribalta importante quale è quella di Amici, ha vinto comunque.