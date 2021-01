Rassegna Stampa. Caltanissetta, Piscina comunale: al vaglio 2 proposte di gestione

Si è insediata ieri mattina la Commissione che dovrà procedere all’aggiudicazione della gara di appalto per l’affidamento della gestione della piscina comunale di via Rochester.

Ne fanno parte il dirigente della Direzione III ing. Giuseppe Dell’Utri (presidente) e i due rappresentanti dell’Urega, l’avv. Maria Cecilia Peritore e l’ing. Gaetano Barresi; il ruolo di segretario verbalizzante verrà svolto dal geom. Giuseppe Schifano (dipendente comunale).

Alla prima seduta della Commissione erano presenti pure Nicola Sposito (in rappresentanza della Nissanuoto, raggruppamento temporaneo di imprese in fase di costituzione) e Giuseppe Patti (in rappresentanza di Caltanissettasportiva), a conferma quindi che a presentare l’offerta per l’affidamento della gestione della piscina sono state soltanto due sodalizi sportivi.

Entrambi avevano presentato istanza entro il termine previsto del 19 ottobre scorso. Ieri mattina, seguendo l’ordine cronologico di presentazione, è stata esaminata la documentazione amministrativa prodotta da Caltanissettasportiva.

Dopo avere verificato la documentazione che era all’interno del plico, la Commissione ha rilevato che, rispetto al bando dell’Amministrazione comunale, non era riportata nella modulistica di sistema la dichiarazione di “essere iscritto in albi equivalenti nell’ambito dell’Unione europea per attività identica a quelle oggetto della gara”, né che era stato prodotto l’elenco dei soci e la indicazione specifica del direttore tecnico di ciascuno degli operatori economici consociati.

Inoltre, la Commissione ha riscontrato che non è stata prodotta dalle ditte compartecipanti alla “Ati” (e precisamente quelle rappresentate da Daniele Patti e Arcangelo Barbanti) quanto previsto nella dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di idoneità professionale, capacità economica e tecnicoorganizzativa.

Per cui è stato chiesto al rappresentante del sodalizio di produrre (tramite piattaforma) tutta la documentazione mancante entro e non oltre cinque giorni. La Commissione ha anche riscontrato dalla documentazione che la polizza prodotta non risulta intestata a tutti i partecipanti alla “Ati” e da essi sottoscritta.

La Commissione tornerà a riunirsi giovedì prossimo e prima di procedere all’esame della documentazione amministrativa dell’altro sodalizio concorrente Nissanuoto, valuterà e si pronuncerà sulla ammissibilità alla gara di Caltanissettasportiva.

Solo successivamente la Commissione procederà all’apertura delle buste riportati l’offerta economica che come base d’asta (con offerta al rialzo) deve partire da 190.962 euro oltre Iva per l’intera durata della concessione di 9 anni.