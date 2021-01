Rassegna Stampa. Caltanissetta: l’apertura dell’anno giudiziario sarà in streaming

La celebrazione di inaugurazione dell’anno giudiziario del Distretto della Corte d’Appello di Caltanissetta, si svolgerà sabato 30 gennaio al Palazzo di giustizia, anche se le presenze saranno limitate al massimo.

La presidente della Corte, Maria Grazia Vagliasindi, è già al lavoro con i dirigenti dopo che il Consiglio Superiore della Magistratura, su proposta della VI commissione, ha approvato le linee guida per gli uffici giudiziari in relazione alle problematiche poste dall’emergenza Covid 19 per le cerimonie di inaugurazione dell’anno giudiziario 2021.

La delibera, «richiamando la necessità del rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti, invita di dirigenti a limitare la partecipazione in presenza ai soli “protagonisti istituzionali” e a prevedere interventi limitati nel numero (presidente della Corte d’Appello, rappresentante del Csm e del Ministero della Giustizia, procuratore generale, rappresentante dell’Avvocatura) e nella durata (così da contenere la durata della cerimonia in un’ora); quanto agli altri soggetti interessati ai problemi della giustizia, si specifica che gli stessi potranno trasmettere relazioni scritte».

Infine, per consentire una più ampia partecipazione, si prevede la possibilità per i capi di Corte di utilizzare piattaforme digitali per la diffusione della cerimonia.