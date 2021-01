Rassegna Stampa. Caltanissetta, Carta d’Identità elettronica: si accorciano i tempi d’attesa

Si riducono i tempi per il rilascio della carte di identità elettroniche.

Gli uffici del Comune di Caltanissetta infatti – a seguito della riorganizzazione disposta dall’assessore Giuseppe La Mensa, d’intesa con il dirigente Giuseppe Intilla e la posizione organizzativa Angela Di Gesu, e grazie all’abnegazione del personale addetto – adesso sono in grado di smaltire almeno 20 richieste al giorno, in numero ben superiore a quante ne stabilisce il software ministeriale (7) a cui bisogna sempre rivolgersi per chiedere un appuntamento con gli uffici comunali.

Per cui, fermo restando l’iter per la richiesta della prenotazione (al momento fissata per aprile-maggio), chi vuole può mettersi in coda all’esterno degli uffici comunali e sperare di potere accedere in giornata agli sportelli addetti per consegnare i documenti richiesti e fornire le informazioni occorrenti.

Nei successivi 5-6 giorni, sarà l’Istituto Poligrafico di Stato a far recapitare la carta di identità elettronica al domicilio del richiedente.