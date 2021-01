Massima tonicità con i manubri? Alfonso Melis spiega come fare

Se si ha il desiderio di conquistare una forma fisica migliore è fondamentale mettere a punto una strategia fitness da rispettare quotidianamente.

Il rispetto continuo degli allenamenti è fondamentale, non si può pretendere di perdere peso e di migliorare i propri muscoli con allenamenti sporadici o comunque privi di continuità.

Fortunatamente oggi è possibile allenarsi senza doversi iscrivere per forza in una palestra super attrezzata, tutto ciò che serve è la volontà e qualche attrezzo facilmente acquistabile online o in un negozio specializzato nel fitness. Non tutti infatti hanno la possibilità di perdere qualche ora al giorno per fare esercizi in palestra ma come sostiene Alfonso Melis, personal trainer di Rews.it, l’allenamento è necessario per una vita equilibrata e salutare.

Allenarsi con i pesi e praticare attività aerobica

Allenare bene il proprio corpo significa fare un ottimo lavoro cardiovascolare e tonificare tutte le fasce muscolari del corpo. Per tale finalità è ideale l’allenamento aerobico, consigliabile per chi ha la necessità di perdere peso in modo veloce ed ha intenzione di conquistare il benessere fisico.

Ovviamente tale lavoro non favorisce lo sviluppo della massa muscolare, quindi chi ha intenzione di sviluppare i propri muscoli ha bisogno di integrare tale allenamento con l’uso di pesi e manubri. Essi infatti permettono di mantenere tutti i tessuti sodi e di tonificare al meglio le diverse fasce muscolari interessate dagli esercizi.

L’allenamento con i pesi è necessario perché se ci si mette a dieta, è possibile che si verifichi un vero e proprio cedimento dei tessuti, specie delle zone più delicate, come ad esempio l’addome, le braccia, i glutei e le cosce.

Secondo Alfonso Melis è fondamentale quindi praticare entrambe le tipologie di allenamento, l’una è funzionale all’altra, se ci si allena solo ed esclusivamente con i pesi ad esempio non sarà possibile perdere peso.

I benefici dell’allenamento con i pesi

I benefici connessi all’allenamento mediante i pesi sono tantissimi, già il termine “bodybuilding” ci permette di capire che l’allenamento è finalizzato ad un solo obiettivo, ovvero quello di costruire il proprio corpo per renderlo perfetto, o quasi.

Tale attività permette non solo di accrescere le cellule muscolari ma anche di migliorare in termini di percentuale il rapporto che intercorre tra massa grassa e massa magra, le dimensioni dei vari muscoli interessati dalle sessioni di allenamento, un netto miglioramento posturale e molto altro ancora.

Molte volte sono proprio i medici a consigliare ai propri pazienti qualche sessione di allenamento con i pesi, questo perché tale tipologia di sport ha degli effetti più che positivi.

Permette di migliorare ad esempio l’apparato cardiovascolare, con conseguente miglior volume della gittata sistolica e calo della pressione arterovenosa. Inoltre, è ormai risaputo che questa particolare tipologia di allenamento riesce anche a potenziare il sistema circolatorio, questo però è possibile solo se si struttura l’allenamento con un numero alto di ripetizioni e con tempo di recupero assai brevi (con carichi non eccessivamente pesanti).

D’altro canto, oggigiorno quasi tutti gli sport prevedono nelle sessioni di allenamento qualche giorno dedicato proprio ai pesi, questo perché, tali allenamenti permettono al corpo di chiunque di migliorare e di dare il massimo in termini di miglioramento del tono e della massa muscolare.

Tipi di pesi

Se si ha intenzione di fare un allenamento con i pesi allora è fondamentale imparare a conoscerli, sia se si ha intenzione di allenarsi a casa sia se si ha intenzione di allenarsi in palestra.

In questo caso, è sicuramente vero che è possibile chiedere qualche suggerimento ad un personal trainer esperto come Alfonso Melis ma è altrettanto vero che conoscere le varie tipologie di attrezzi può velocizzare le sedute di allenamento.

La prima cosa da fare è prestare molta attenzione al peso dell’attrezzo, se si utilizza un manubrio eccessivamente pesante, molto probabilmente l’esercizio non solo non verrà svolto per bene ma il rischio è quello di farsi male e di infortunarsi. Il suggerimento, quindi, è quello di iniziare sempre con pesi bassi e man mano aumentarli con le sessioni di allenamento.

Manubri fissi o componibili

Un altro aspetto da considerare nella scelta del manubrio è se scegliere un attrezzo fisso oppure componibile. In genere quelli fissi sono di piccole dimensioni e molto confortevoli, utili per svolgere esercizi aerobici. I manubri componibili invece vengono utilizzati nelle palestre, tuttavia, possono essere un’ottima opzione anche per coloro che hanno intenzione di allenarsi a casa.

Essi, infatti, hanno un vantaggio fondamentale, il loro peso può essere modulato con l’aggiunta o con la rimozione dei dischi che lo compongono. In questo modo è possibile avere diversi pesi a disposizione con un’unica coppia di manubri.

Rispetto a quelli fissi sono meno maneggevoli e più ingombranti. In genere sono consigliabili a chi ha il desiderio di scolpire i propri muscoli e di praticare bodybuilding in modo serio. Per le ragioni accennate, è agevole capire che questi attrezzi non sono comodiper chi ha intenzione di fare attività aerobica.

Manubri da casa e da palestra

È sicuramente possibile affermare che tutti i manubri acquistabili in commercio, possono essere utilizzati sia nelle sessioni di allenamento organizzate a casa sia in palestra.

Tuttavia, è altrettanto vero che esistono modelli maggiormente indicati per l’uso casalingo. Alfonso Melis ricorda ad esempio i manubri che non possiedono nessun rivestimento di gomma esterno, sicuramente belli esteticamente, ma assolutamente sconsigliabili per sedute di allenamento in casa.

Il rischio infatti, specie se si utilizzano manubri piuttosto pesanti, è quello di rompere le mattonelle. Vien da sé quindi che è consigliabile utilizzare, per gli allenamenti in casa, attrezzi più “sicuri” ovvero manubri con spessi rivestimenti esterni e più compatti. Anche perché uno dei rischi più frequenti nelle sessioni di allenamento casalinghe è quello di lasciare un peso a terra e calpestarlo quando la luce è spenta.

Set manubri

Se si ha intenzione di svolgere sessioni di allenamento in modo serio e proficuo nelle mura di casa è consigliabile acquistare un vero e proprio set di manubri.

In questo modo è possibile svolgere svariati esercizi senza doversi preoccupare di cambiare ogni volta i dischi che compongono l’attrezzo. Questa soluzione è sicuramente ideale per un allenamento completo, o quasi, tuttavia, può essere problematico per chi non ha a disposizione molto spazio in casa.