L’influenza dei siti di incontri sulla salute mentale

In questi tempi di grandi sconvolgimenti i siti di incontri stanno sperimentando un’impennata di utenza, ma sono tutte rose e fiori? Come mostrano le Senzapudore opinioni, i siti di incontri hanno una grande influenza sulla salute mentale, abbiamo cercato di capirne i principali motivi.

Di cosa aver paura?

Evidentemente se milioni di persone ogni giorno si rivolgono a questo strumento, non sarà difficile trovarne i punti di forza, ma ci sono anche rischi che bisogna considerare.

Il primo tra tutti riguarda la depersonalizzazione dei rapporti con l’altra persona. Sfogliando i profili è facile cadere nella tentazione di iniziare a considerare gli altri come parte di un catalogo a nostra disposizione, e diventare quindi poco sensibili se non addirittura maleducati.

Il secondo problema riguarda la gestione della propria autostima in relazione ai troppi rifiuti o troppo successo che si ottiene dai contatti online. Una foto particolarmente sfortunata, o al contrario una particolarmente riuscita, possono creare situazioni alle quali la personalità dell’utente non era pronta, ed in questi casi il rischio di depressione o di eccessiva boriosità diventa concreto in persone dalla personalità particolarmente sensibile alle lusinghe, il modo migliore per difendersi è quello di non identificarsi eccessivamente con il proprio profilo, e mantenere un certo distacco da esso.

I siti di incontri possono aiutare

D’altro canto però non è nemmeno giusto parlare solo dei rischi associati all’uso intensivo dei siti di incontri, i quali nascono per dare risposte a problemi modernissimi, ma anche a difficoltà radicate nell’umanità dalla notte dei tempi.

Attraverso un uso consapevole di queste piattaforme è possibile rapportarsi con altre persone e raggiungere livelli di connessione, che normalmente nell’incontro dal vivo richiederebbero molto più tempo.

Uno dei benefici dell’amicizia risiederebbe nel sapere a chi confidare un segreto, ma noi sappiamo anche quanto molto spesso sia più facile confidarsi con un estraneo che con un amico. Le ragioni sono molteplici, del giudizio di un estraneo ci si preoccupa meno e comunque, dovesse essere negativo potremmo facilmente non rivederlo mai più.

Proprio questo è quello che accade online, dove grazie all’anonimato iniziale e ad un numero molto ampio di scelte, risulta decisamente più efficiente essere cristallini e trasparenti fin da subito, perché tanto se non dovessimo andare a genio all’altra persona, ci basterebbe passare al prossimo. Questa possibilità è chiave nel permettere alle persone di stabilire relazioni su basi molto più sincere di quanto avvenga con i rapporti nati offline.

L’altro enorme vantaggio dell’uso di queste piattaforme ed i loro strumenti, risiede nella esistenza di una preselezione che è invece totalmente assente offline. In un sito di incontri è possibile cercare attivamente un partner compatibile, secondo una moltitudine di fattori importanti. Fattori che escludono a priori tantissimi contatti con i quali sappiamo già che le cose non finirebbero bene.

Tirando quindi le somme, i siti di incontri sono evidentemente arrivati per restare. Hanno fatto presa sulle nuove generazioni da una quindicina di anni, e continuano a fare breccia nelle vecchie da parecchio tempo. Il motivo è che i vantaggi di questo strumento rispetto al metodo tradizionale, sono paragonabili alla differenza che c’è, tra lavorare con un cacciavite o con un avvitatore elettrico.

Naturalmente come tutte le cose della vita, nemmeno loro sono esenti da effetti collaterali, per lo più dovuti ad un uso irresponsabile o personalità particolarmente sensibili.

Se però si entra nella giusta ottica e li si utilizza con la dovuta prospettiva, i siti di incontri non possono che aiutare ad avere una vita amorosa piena e realizzare il sogno di tutti. Essere semplicemente amati dalla persona amata.