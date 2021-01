IISS “S. Mottura”, Liceo scientifico opzione Scienze Applicate: ecco perché sceglierlo! ﻿

Se si è affascinati dal mondo dell’informatica e della tecnologia, se si è curiosi verso i fenomeni naturali e le leggi che li governano, se si vogliono scoprire i presupposti scientifici della ricerca tecnologica e approfondire le proprie conoscenze non solo sui libri, ma soprattutto attraverso la ricerca sperimentale in laboratorio, insomma…se il mondo della scienza è il “tuo mondo”, allora il Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate è la scelta migliore!

L’IISS “S. Mottura” offre, in tal senso, una duplice alternativa:

il tradizionale e, ormai, consolidato percorso quinquennale;

l’innovativo percorso quadriennale sperimentale, unico attivo a Caltanissetta, che coniuga la tradizionale cultura liceale italiana con il pragmatismo dei sistemi scolastici europei, consentendo agli studenti di conseguire il Diploma di maturità scientifica in quattro anni.

In entrambi i casi, nel rispetto del profilo caratterizzante il Liceo scientifico, l’opzione “Scienze Applicate”, che non prevede lo studio del Latino, offre un ampliamento dello studio nel campo scientifico-tecnologico e fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate in seno alla cultura informatico-tecnologica, con particolare riferimento alle scienze matematiche, fisiche, chimiche, biologiche, all’informatica e alle loro applicazioni. Dunque, rispetto all’indirizzo scientifico tradizionale, la formazione prevede approfondimenti in campo informatico-tecnologico e un potenziamento dell’approccio pratico affrontato con metodo laboratoriale. Non si userà solo il computer, ma si imparerà anche a programmarlo; le attività di laboratorio e la ricerca sperimentale permetteranno non solo di verificare quanto appreso sui libri, ma di essere anche protagonisti attivi nella scoperta di fenomeni e leggi che governano il mondo che ci circonda.

Tutto questo senza tralasciare, ovviamente, le discipline umanistiche e lo studio della lingua straniera, indispensabili per comprendere come il progresso tecnologico debba essere supportato da un’adeguata conoscenza dell’uomo e dei suoi valori all’interno di una società sempre più globalizzata e, oggi più che mai, volta all’internazionalizzazione e alla multiculturalità. Una società che non può prescindere, dunque, da quel senso dell’humanitas quale fenomeno imprescindibile della convivenza civile e base di una forma mentis in grado di rapportarsi con duttilità alle varie sollecitazioni del contesto in cui si vive e si opera.

Alla fine del percorso liceale lo studente sarà in grado di trasformare le conoscenze e le abilità, maturate nel percorso di studi, in competenze personali che gli consentiranno di comprendere il mondo circostante e di interagire criticamente nella complessità del presente, con uno spessore ampio e articolato sia per proseguire con successo gli studi in qualsiasi facoltà universitaria (soprattutto quelle di carattere tecnico-scientifico e sanitario) sia per immettersi fattivamente nel mondo del lavoro, in particolare nel settore informatico, logistico e organizzativo. La scelta del percorso quadriennale accelera, di certo, quest’ultimo aspetto e dimostra come l’Istituto “S. Mottura”, grazie alla solerzia del dirigente prof.ssa Laura Zurli, sempre pronta ad accogliere le nuove sperimentazioni, sia un istituto all’avanguardia, al passo con i tempi, aperto a recepire nuovi stimoli e proposte didattiche innovative in linea con gli standard europei.



Prof.ssa Stefania Mastrosimone