“Giornata mondiale del velo”: lunedì videoconferenza contro la discriminazione delle donne con Hijab

Si celebra da 7 anni in 140 paesi del mondo per dare coraggio a tutte le donne di tutte le religioni e background che lo indossano e a quelle che desiderano sperimentare il velo islamico, comunemente chiamato hijab, spesso terreno di scontro culturale e politico.

Ed è grazie all’associazione delle Donne Islamiche “Fatima” che anche Palermo, alle 16 di lunedì 1 febbraio, si unirà al resto del Pianeta in questa “World Hijab Day”, evento annuale a cui ha dato vita nel 2013 l’attivista musulmana americana di origini bengalesi, Nadima Khatem.

“No alla discriminazione delle donne velate” è il tema dell’evento palermitano, che si svolgerà con una videoconferenza sulla piattaforma Zoom e, in diretta, sul canale Facebook della stessa associazione.

«Chi indossa il velo subisce discriminazioni in tutto il mondo, non solo nel mondo arabo – afferma Manel Bousselmi, presidente dell’associazione che promuove la giornata per il secondo anno a Palermo – impedendo alle donne di essere assunte, di andare in giro liberamente, di condurre una vita serena. E dire che il velo viene da sempre portato in tutte le culture e religioni. Purtroppo è la donna musulmana che viene etichettata e considerata estremista, terrorista”. La “World Hijab Day” è una giornata che in tutto il mondo vuole far comprendere le conseguenze che ci sono quando le libertà vengono lese solo per pregiudizi che nascono dalla non conoscenza della storia e della cultura».

Tanti gli aspetti che si andranno a sviscerare: dalla storia del velo al femminismo islamico, dalla campagna sul velo come libera scelta alla felice esperienza politica di una donna “velata” sino all’aspetto psicologico riguardante tutte le donne che vengono costantemente discriminate.

Ad animare il dibattito saranno: Manel Bousselmi, presidente dell’associazione Donne Islamiche “Fatina”; la sociologa e presidente di “Mete Onlus”, Giorgia Butera; Margherita Picchi, della Rete “Non una di meno”; Mouna El Baba, candidata alle elezioni comunali di Rovereto; Youssra Haoufiya, segretaria dell’associazione delle Donne Islamiche “Fatima”. Coordina la giornalista Gilda Sciortino. Per seguire e partecipare all’evento, basta collegarsi in diretta alla piattaforma zoom https://us05web.zoom.us/j/7722716277?pwd=9Lr61u e alla pagina Facebook dell’associazione https://www.facebook.com/comitatofatimapalermo/