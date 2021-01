Fisco: digitalizzazione contrasta l’evasione e rende competitive le aziende

“La digitalizzazione ci semplifica la vita, ci fa recuperare competitivita’ e ci aiuta a contrastare l’evasione fiscale. Consentendoci di recuperare risorse preziose per abbassare la pressione fiscale”.

Cosi’ Laura Castelli, viceministro dell’Economia, commenta su Facebook l’avvio in via sperimentale, per 2,3 milioni di contribuenti, della precompilata Iva “Prosegue, infatti, dopo l’introduzione della dichiarazione dei redditi precompilata, il lavoro che stiamo facendo per semplificare la vita dei contribuenti, rendendo il fisco sempre piu’ digitale e trasparente.

In questa prima fase, ad essere interessati, saranno i soggetti che applicano il regime Iva ordinario e che hanno optato per la liquidazione trimestrale dell’Iva, ossia i soggetti di ridotte dimensioni. Con procedure e regole semplici, i cittadini e le imprese possono facilmente fare i propri adempimenti, e le amministrazioni dello Stato effettuare i necessari controlli. – aggiunge – Fatturazione elettronica e scontrino elettronico, ci aiutano moltissimo in questo processo.

Come e’ estremamente importante far interagire tra loro tutte le banche dati della PA, per fare in modo che cittadini e imprese non debbano dare piu’ di una volta la stessa informazione allo Stato”.