“Invece di nascondere il fatto di non avere neanche una donna in giunta, fornendo letture parziali e fuorvianti della realta’, Musumeci non si limiti ai propositi e faccia seguire alle parole i fatti.

Sostenga il disegno di legge presentato dal gruppo Pd all’Ars che prevede la doppia preferenza di genere per le elezioni regionali”.

Lo dice Giuseppe Lupo, capogruppo Pd all’Ars, in riferimento alle dichiarazioni del presidente della Regione Nello Musumeci sulla rappresentanza di genere.