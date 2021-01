Covid,10.497 nuovi casi: i morti superano gli 83mila

Nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 10.497 i nuovi casi e 603 vittime che hanno portato a oltre 83mila, 83157 per l’esattezza, il numero di decessi da inizio pandemia nel nostro Paese.

I test effettuati sono stati 254.070 (ieri 158.674) e il tasso di positività è oggi al 4,1%,(ieri 5,6%).

Sono in calo in queste ore i numeri delle persone ricoverate nei reparti ordinari degli ospedali italiani, oggi sono 22.699, 185 in meno di ieri. In flessione anche il numero delle persone ricoverate nelle terapie intensive, oggi sono 2487, 57 meno di ieri.

Con 1641 è la Sicilia, per il secondo giorno consecutivo, la regione italiana con il numero più alto di nuovi casi. Segue il Lazio con 1100 e con 1034, l’Emilia Romagna.