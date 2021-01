Covid, Sicilia: Trend in aumento nelle terapie intensive

I positivi e i casi gravi di Covid-19 sono in aumento nella maggior parte delle regioni e nelle province autonome italiane: e’ quanto indica l’analisi a livello regionale della curva della percentuale di positivi e di quella del numero di pazienti ricoverati in terapia intensiva, condotta dal matematico Giovanni Sebastiani, dell’Istituto per le Applicazioni del Calcolo ‘Mauro Picone’ del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr-Iac).

“Per la maggioranza delle regioni-province autonome il trend negli ultimi 7-10 giorni e’ di aumento o di stasi. Le misure restrittive di Natale-Epifania, hanno permesso, dapprima di contenere l’aumento della percentuale dei positivi sui casi molecolari dal 10% pochi giorni prima di Natale al picco del 13% dei primi giorni dell’anno, e poi la discesa fino al valore attuale dell’8%”.

La percentuale dei positivi, osserva il matematico, e’ stata calcolata, dal 15 gennaio, solo sulle undici regioni-province autonome che trasmettono i dati sui positivi separatamente per i test molecolari e per quelli antigenici rapidi, mentre le altre non lo fanno, Tra queste ci sono regioni molto popolose e molto colpite dall’epidemia, come Abruzzo, Liguria, Marche e Veneto.

Questo perche’, rileva Sebastiani, “calcolare la percentuale cumulando i dati dei due tipi di test e’ sbagliato in quanto le percentuali separate sono molto diverse e quindi quella cumulativa dipende dalla percentuale dei test molecolari sul totale dei test, che varia molto tra le regioni.

Delle undici regioni considerate, dieci (Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia, Toscana e provincia autonoma di Trento) presentano una stasi della curva della percentuale dei positivi e la provincia autonoma di Bolzano ha un trend di aumento.

Per quanto riguarda le curve delle terapie intensive, che come al solito mostrano cambiamenti dopo le curve della percentuale dei positivi, sei regioni (Abruzzo, Basilicata, Bolzano, Puglia, Sicilia e Valle D’Aosta) mostrano un trend di aumento, sei di stasi (Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Piemonte e Umbria), mentre nove di discesa (Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Marche, Molise, Sardegna, Toscana, Trento e Veneto).