Covid: nasce il Consorzio italiano per studiare Sars-Cov-2

Il ministero della Salute ha annunciato la nascita del Consorzio Italiano per la genotipizzazione e fenotipizzazione di Sars-Cov-2 e per il monitoraggio della risposta immunitaria alla vaccinazione.

L’iniziativa e’ stata presentata nell’ambito del Tavolo Tecnico per la sorveglianza viro-immunologica di infezioni emergenti, istituito al Ministero della Salute lo scorso 19 gennaio su input del Vice Ministro della Salute Pierpaolo Sileri e con il coordinamento e la supervisione dell’Istituto Superiore di Sanita’ (ISS).

Il progetto vede il patrocinio dalla Societa’ Italiana di Virologia che si fara’ parte attiva per riunire le competenze virologiche cliniche, di base, veterinarie e bioinformatiche presenti in Italia.

Alla conferenza stampa sono intervenuti Silvio Brusaferro, Presidente dell’Istituto Superiore di Sanita’, Giorgio Palu’, Presidente dell’Agenzia Italiana del Farmaco, Giovanni Rezza, Direttore Generale della Prevenzione del Ministero della Salute, Arnaldo Caruso, Presidente Societa’ Italiana di Virologia, Paola Stefanelli, Direttrice del Reparto Malattie Prevenibili da vaccino del Dipartimento Malattie Infettive dell’Istituto Superiore di Sanita’, e lo stesso Vice Ministro della Salute, Pierpaolo Sileri, che ha spiegato: “Il Consorzio sara’ utile non solo per la pandemia attuale ma per il gruppo di ricerca che continuera’ a lavorare sugli aspetti epidemiologici di eventuali nuove epidemie. Ne vivremo altre e bisogna esser pronti, come ha gia’ spiegato piu’ volte l’Organizzazione Mondiale della Sanita'”.

Il Consorzio, promosso e sostenuto dal ministero della Salute, sara’ coordinato dall’Istituto Superiore di Sanita’ (Iss) con il compito di supervisione gli aspetti relativi ai controlli di qualita’, alle elaborazioni dei dati epidemiologici-clinici, alla banca biologica. Sara’ costituito da una rete di laboratori identificati sull’intero territorio nazionale che provvedera’ a fornire su larga scala e rapidamente le sequenze del genoma Sars-Cov-2 circolanti in Italia, permettendo all’Istituto Superiore di Sanita’ di monitorare l’evoluzione genetica del virus e la durata dell’immunita’ indotta dai vaccini.

I dati ottenuti dai laboratori di riferimento saranno inviati all’ISS mediante opportuni report a flusso continuo e posti al vaglio di uno specifico Comitato Tecnico-Scientifico a supporto dell’ISS e dell’AIFA e facente capo al Ministero della Salute. Tutti i dati ottenuti forniranno indicazioni sull’andamento della immunita’ conseguita in seguito alla somministrazione di vaccini a diversa formulazione e saranno fondamentali per monitorare e prevenire la diffusione sul territorio Nazionale di mutanti e/o varianti virali in grado di sfuggire alla risposta anticorpale evocata dai vaccini.