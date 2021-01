Controlli Covid: a Messina controllate 1372 persone, multate 26

A Messina, nel corso degli accertamenti rivolti a garantire il rispetto delle normative vigenti e ad arginare il diffondersi del coronavirus, gli agenti della polizia di Stato hanno controllato 1372 persone e 167 esercizi commerciali, elevando 26 multe.

In particolare, gli agenti hanno sospeso una partita di calcetto in localita’ Tremonti. In campo c’erano dieci persone, di cui otto minorenni.

Il responsabile della societa’ sportiva ha giustificato la presenza dei giocatori in campo affermando che si trattava di una selezione di atleti per un torneo nazionale. Inoltre, i poliziotti hanno sorpreso e multato cinque persone trovate in un circolo culturale nei pressi di viale Europa.