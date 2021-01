Coldiretti: riaprono bar e ristoranti per 47,8 mln di italiani

Bar, ristoranti, pizzerie ed agriturismi aperti con il servizio al tavolo a pranzo per otto italiani su dieci (80%) per un totale di 47,8 milioni di persone che risiedono in regioni classificate in zona gialla.

E’ quanto emerge dall’analisi della Coldiretti in riferimento alla nuova classificazione delle regioni con quasi tutta Italia che da lunedi’ tornera’ gialla, con l’eccezione di Umbria, Puglia, Sardegna, Sicilia e la Provincia di Bolzano ancora arancioni.

Nelle regioni gialle, a minore criticita’, comunque le attivita’ di ristorazione al tavolo sono consentite solo dalle 5 alle 18 con la possibilita’ della consegna a domicilio, nonche’ fino alle ore 22 della ristorazione con asporto. Nelle zone arancioni – ricorda la Coldiretti – e’ invece consentita la sola la consegna a domicilio o l’asporto.