Carabinieri: Scommesse e corse clandestine con cavalli dopati

“Quello delle corse clandestine di cavalli e’ un fenomeno molto antico ma ancora largamente presente nella nostra provincia e richiama ancora parecchi appassionati a questo tipo di manifestazioni illegali”.

Lo dice il tenente-colonnello Marco Piras, comandante del Reparto oeprativo dei carabinieri di Siracusa, commentando l’indagine su una corsa clandestina di cavalli, le cui immagini erano finite su Facebook, che ha portato a otto denunce.

“Si tratta di eventi che mettono in grave pericolo gli utenti della strada e gli animali utilizzati per le corse – aggiunge -. Attorno a queste esiste un grossissimo giro di scommesse e pertanto soventemente ai cavalli vengono somministrate sostanze dopanti pericolose per la loro salute”.