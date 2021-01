Caltanissetta: bando per un operatore economico qualificato. Domande entro il 1 febbraio

Per l’attuazione del piano di contrasto alla povertà e la programmazione sociale, finanziato dal ministero del lavoro e delle politiche sociali con il contributo del Fondo Sociale Europeo al distretto socio-sanitario numero 8 di Caltanissetta per l’importo di 1 milione 253.896 euro, occorre procedere in prima battuta alla formazione tradizionale e on the job del personale.

Ed ecco che la direzione delle politiche sociali del Comune di Caltanissetta che è capofila del distretto, ha pubblicato l’avviso per la ricerca di un operatore economico qualificato al quale affidare il servizio di formazione previsto nel piano generale e da realizzare nell’anno in corso e nel 2022.

Le unità lavorative per le quali sarà effettuata la formazione sono complessivamente 30 dei 6 Comuni del distretto socio-sanitario del quale fanno parte, oltre a Caltanissetta, Delia, Resuttano, Riesi, San Cataldo e Sommatino.

Si tratta del personale che già svolge attività connesse alla gestione del reddito di cittadinanza e che sono operatori dell’equipe multidisciplinare, del centro per la famiglia e del servizio sociale professionale nonché i dipendenti amministrativi.

Per l’effettuazione della formazione è prevista nel piano finanziato la somma di 34mila 725 euro.

Gli operatori economici interessati dovranno avere i requisiti richiesti e una particolare qualificazione tecnico-professionale . Dovranno comunicare la propria disponibilità alla direzione politiche sociali del Comune entro le ore 12 del prossimo 1° febbraio.