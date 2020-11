Sicilia, Loris: il papà lo ricorda, “il tuo sorriso non si è spento”

Una vita che ricomincia, da qualche mese al nord. Ma il pensiero – non potrebbe essere altrimenti – e’ sempre rivolto a un figlio che non c’e’ piu’. Davide Stival, papa’ di Loris, ucciso il 29 novembre del 2014 dalla sua ex moglie, Veronica Panarello, ha lasciato la Sicilia. Un lavoro stabile che gli da’ soddisfazione, alcuni parenti che hanno affrontato il trasferimento con lui e che lo supportano.

Panarello ha una condanna definitiva a trent’anni di carcere per l’omicidio del piccolo che oggi avrebbe 14 anni, ma su di lei pendono ancora due processi: a Ragusa per calunnia ai danni dell’ex suocero Andrea Stival che lei stessa aveva chiamato in correita’ quale esecutore dell’omicidio (prossima udienza sara’ il 23 febbraio); e a Catania per minacce di morte sempre contro l’ex suocero pronunciate alla lettura della sentenza di Appello.

Alla donna e’ stata revocata la potesta’ genitoriale. Davide rivolge queste parole al figlio strappato alla vita alla vigilia del terribile anniversario: “Ciao Lorys, da quel 29 novembre i tuoi occhi e il tuo amore ci sono stati portati via, ma il tuo sorriso non si e’ spento ed illumina le stelle che brillano di notte. Sono certo che da lassu’ tu ci guardi e continui a volerci bene, sento che puoi toccare il mio cuore ed abbracciare i miei pensieri. Oggi, che non sei piu’ fisicamente tra noi, occupi in ogni istante la nostra mente e il nostro cuore, gli unici posti dove rimarrai per sempre. Ma un giorno dietro le nuvole del cielo troveremo i tuoi baci e i tuoi abbracci e potremo sorridere e gioire insieme. Oggi ancor di piu’ tra una lacrima e un sorriso il nostro pensiero vola verso te! Ti vogliamo bene…Il papa’ e il tuo caro fratellino”.

Domani una funzione religiosa verra’ celebrata in ricordo del piccolo a Santa Croce, in Sicilia e nel paese dove attualmente vive Davide con suo figlio minore.