Campofranco. M5S: “Una possibile soluzione al problema Covid sta nel tracciamento del virus tramite i tamponi rapidi”.

CAMPOFRANCO. “Esattamente 2 settimane fa abbiamo presentato un ordine del giorni al consiglio comunale per discutere dell’emergenza Covid in atto e valutare nonché proporre alcune soluzioni; nonostante ancora oggi non abbiamo notizie del prossimo consiglio e veniamo tenuti all’oscuro di tutta la vicenda covid-19 a Campofranco, vogliamo comunque mettere in campo una delle possibili soluzioni che sta nel tracciamento del virus tramite i tamponi rapidi”.

S’è espresso in questi termini il M5S di Campofranco in una nota pubblicata sulla sua pagina ufficiale di Facebook. Nella nota è stato rilevato: “Qualche mese fa abbiamo avviato una campagna di test sierologico, oggi potremmo fare la stessa cosa con l’aiuto di tutta l’amministrazione. Noi come sempre, siamo disponibili e non co tiriamo indietro di fronte alle problematiche ma cerchiamo di trovare le giuste soluzioni”.