Prima Categoria. Brilla il Gela. Solo pari nel derby tra Don Bosco Mussomeli e Sommatinese. Gorgonia ko.

In Prima categoria finisce in parità 1-1 il derby tra la Don Bosco Mussomeli e la Sommatinese. Al vantaggio della squadra ospite con Noto i mussomelesi hanno replicato pareggiando il match.

Sconfitta casalinga per l’Atletico Gorgonia che ha perso 1-2 con il Gemini. Il gol di Lo Curto non è bastato in quanto gli ospiti hanno imposto la loro legge con la doppietta di Fame che ha dato il successo agli agrigentini.

Infine l’unica delle nissene a vincere è stata la Società Calcistica Gela che ha battuto 4-3 il Sant’Anna di Enna. In gol Costarelli, Fiore con una doppietta e con Mezzasalma.

In testa alla classifica del girone ci sono Villarosa, Atletico Favara e Gemini con 9 punti, mentre il Gela è a quota 6, il Gorgonia a 3 punti, la Don Bosco Mussomeli a 2 e la Sommatinese con un solo punto. (foto dalla pagina facebook del Gela Calcio).