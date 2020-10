Palermo, 14 operai ricoverati per sospetta intossicazione da botulino: 3 gravi

Sale a 14 il numero di persone arrivate al Pronto Soccorso dell’ospedale Giglio di Cefalù per una sospetta intossicazione da BOTULINO. Dieci operai del cantiere del raddoppio ferroviario della linea Palermo-Messina avevano accusato i primi sintomi ieri, dopo aver mangiato alla mensa, ed erano stati ricoverati.

Stamattina l’arrivo di altri 4 al Pronto Soccorso. Undici pazienti sono in osservazione al Giglio, mentre tre in condizioni più gravi sono stati trasferiti nel reparto di Terapia Intensiva dell’ospedale Cimino di Termini Imerese. Già ieri pomeriggio i campioni prelevati dai pazienti sono stati trasmessi all’Istituto superiore di Sanità di Roma per la conferma della diagnosi. (Foto di repertorio)