Nel nisseno, alla Posta… mascherina fai da te: diventa virale l’anonimo genio

Fare di necessità virtù, antico adagio popolare che racconta di una dote che per i siciliani, abituati a barcamenarsi tra mille difficoltà, è un “marchio” di fabbrica. Inventiva e genialità sono patrimonio indiscusso ed indiscutibile degli abitanti dell’isola più bella del mondo.

La foto, “rubata” in una filiale delle Poste nel nisseno, racconta di un popolo che non si arrende, che lotta e che vuole andare oltre il covid ed una realtà, attualmente, deprimente. L’anonimo eroe, decide di creare una mascherina “inusuale” ma efficace, che gli consente di aspettare, rispettando le regole, il suo turno prima di accedere allo sportello.

Anche in questa occasione si capisce che non tutti gli eroi indossano una maschera, in questo caso…mascherina: ovunque tu sia adesso, sappi che ci hai regalato un sorriso e dimostrato che volere è potere, anche potere…creare mascherine dal “nulla”.