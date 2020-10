Il Fatto dei Piccoli. 4 consigli per convincere a usare la mascherina anti-Covid

L’epidemia da Covid 19 continua a crescere e del vaccino, ancora, non si ha nemmeno una previsione temporale.

I genitori dei bambini, soprattutto se piccoli, si trovano a dover affrontare un’ulteriore sfida: far comprendere ai propri figli l’importanza del corretto uso della mascherina senza, però, instaurare ansia o timore.

Non esiste un metodo universale. Ogni genitore conosce il proprio figlio e l’approccio che deve utilizzare.

Ecco, però, qualche consiglio:

1. Renderle le mascherine accessori d’arte

Trasformate le mascherine in tele da dipingere. Coinvolgete nell’attività il bambino che potrà realizzare, con colori acrilici, il proprio “capolavoro” da poter sfoggiare, con fierezza, quando sarà all’esterno. In questo modo potrete sperare che non la lascerà in giro o la toglierà distrattamente.

2. Farla indossare anche alla bambola o al peluche preferito

Per far comprendere meglio l’importanza della mascherina acquistatene una in più da far indossare alla bambola o al peluche preferito. In questo modo “il mostro invisibile” non potrà toccare nessuno dei due. Ricordatevi di responsabilizzare il bambino invitandolo a prendersi cura del suo giocattolo. In questo modo, giocando, il bambino si ricorderà di proteggersi in modo adeguato.

3.Aromatizzarla con olio essenziale o essenza naturale

Dopo aver lavato e disinfettato la mascherina aromatizzatela con oli essenziale o essenza naturale. Fate scegliere l’aroma che preferisce vostro figlio. Con questo piccolo espediente, indossare la mascherina, sarà un goloso piacere e i capricci diminuiranno.

4.Dare il buon esempio

I genitori devono ricordare sempre che la prima regola da seguire è quella di “dare il buon esempio”. I bambini imitano il comportamento degli adulti e, se vedranno attorno a loro persone che indossano correttamente la mascherina saranno incentivati a imitarli.