I fratelli Nucita vincono la CRZ 3^ Zona al Rally 2 Valli

Andrea e Giuseppe Nucita su Hyundai i20 R5 hanno vinto la Coppa Rally Aci Sport di 3^ Zona al 38° Rally 2 Valli. Score impressionante di 6 scratch su sei prove speciali disputate, Andrea e Giuseppe Nucita hanno dominato la classifica del CRZ nell’ambito della gara veronese, assicurandosi le finali di Coppa Italia in programma a Como il 7 e l’8 Novembre.



Il loro primato non è mai stato messo in discussione avendo creato il solco rispetto ai loro avversari sin dalla prima prova per poi continuare ad incrementare il vantaggio lungo tutto l’arco della giornata. Al riordino già la classifica li vedeva ampiamente al comando, ma i grintosi fratelli di Santa Teresa Riva, dotati in gare di equipaggiamenti OMP Racing, hanno continuato a mantenere alto il ritmo anche nella seconda parte di gare. Determinante il lavoro degli pneumatici Michelin per le difficili condizioni del tracciato, dove l’affidabilità della 4×4 coreana, curata dalla Promo Racing è stata fondamentale.



“L’obbiettivo è stato raggiunto – ha commentato Andrea Nucita – avendo portato a termine una gara sempre al vertice. Partire dopo oltre cento macchine ha costituito una difficoltà in più, ma siamo riusciti a gestire la situazione grazie ad una macchina perfetta, curata da Pro Racing, che ha avuto funzionato sempre alla perfezione. Un risultato che gratifica la scelta e il cambio programma pianificato con i nostri partner. Ci concentriamo adesso sulle finali di Como”



Classifica CRZ Rally 2 Valli: 1 A.Nucita – G. Nucita (Hyundai I20 R5) in 48’12”00; 2 Bottoni – Peruzzi (Skoda Fabia R5) a 2’29”4 ; 3 Righetti – Nalli (Citroen C3 R5) a 3’00”3