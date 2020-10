Economia e salute: a Catania istituzioni ed esperti europei per parlare del futuro post-Covid

CATANIA (6 ott) – Il mondo post Covid-19: come cambiano gli equilibri geopolitici a livello internazionale, quali nuove sfide per i sistemi sanitari, proposte per rilanciare il Paese, le potenzialità e il ruolo che il Sud può giocare: sono alcuni dei temi del Forum “Meridiano Sanità Sicilia – La sanità post covid-19: dall’attrattività dell’ecosistema salute alla competitività del sistema economico”, venerdì 9 e sabato 10 ottobre al Teatro Bellini di Catania. L’appuntamento di respiro internazionale, giunto alla II edizione e promosso da The European House – Ambrosetti con la collaborazione del CEFPAS, è patrocinato da Regione Siciliana e con l’ospitalità del Comune di Catania.

In un contesto macroeconomico già fragile, il Covid-19 ha messo in luce la necessità di agire uniti e in fretta per rafforzare non solo i sistemi sanitari ma investire anche in infrastrutture e filiere industriali strategiche per lo sviluppo del Paese e migliorare il sistema socio-economico in generale. Da dove partire? Quali priorità di interventi?

Si confronteranno su questi argomenti numerosi illustri ospiti tra cui il Vice Ministro della Salute Pierpaolo Sileri, il Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità Silvio Brusaferro, l’Assistant Director General per le Iniziative Strategiche dell’OMS Ranieri Guerra, il Direttore dell’Ufficio Europeo per gli Investimenti per la Salute e lo Sviluppo dell’OMS Christine Brown, il Direttore della Divisione Salute dell’OCSE Francesca Colombo, il medico Guido Bertolaso e gli Assessori alla Salute della Regione Siciliana Ruggero Razza, del Piemonte Luigi Icardi e dell’Emilia Romagna Raffaele Donini.Per parlare di rilancio del Paese e del Mezzogiorno interverranno ancheil Governatore della Regione Siciliana Nello Musumeci ed esponenti di Confindustria, Mediocredito Centrale e Cassa Depositi e Prestiti.

Sulla tematica di attrattività e competitività degli ecosistemi salute, sarà presentato anche uno Studio realizzato da The European House – Ambrosetti sulle dimensioni e le potenzialità del turismo medicale e del benessere per l’Italia e la Sicilia.

In occasione del Forum sarà presentato anche il reportage del fotografo di fama internazionale Fabrizio Villa sui temi legati al Covid.