Eccellenza. Sancataldese gran rimonta firmata Di Giuseppe – Azzara. Battuto l’Oratorio S.Ciro e S.Giorgio.

In Eccellenza, rinviata la gara tra l’Unitas Sciacca e la Nissa per via del fatto che un giocatore del Cus Palermo, con il quale i biancoscudati avevano giocato mercoledì scorso nel recupero era risultato positivo al Covid, a tenere banco in questa domenica calcistica è stata la Sancataldese.

La squadra di Alessandro Settineri ha battuto 3-1 l’Oratorio San Ciro e San Giorgio 3-1. In svantaggio di un gol, la squadra verdeamaranto ha saputo rimontare andando a segno con una doppietta del bomber Di Giuseppe e con la rete di Azzara (nella foto) che ha chiuso il conto con i palermitani del Marineo.

Una prestazione eccellente nella quale si sono distinti anche Calabrese, lo stesso Veneroso e anche la coppia di centrali difensivi Di Marco – D’Angelo per una squadra che mister Settineri sta gestendo con grande acume tecnico e tattico.

La Sancataldese è ora ad un solo punto dalla vetta con 14 punti ad una sola lunghezza dalla coppa di testa Mazara – Canicattì.