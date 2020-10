Coronavirus, in Sicilia 796 nuovi casi e 8 morti. Nel nisseno 25 positivi, 2 a Caltanissetta

Coronavirus, in Sicilia 796 nuovi casi e 8 morti Palermo, 22 ott. (LaPresse) – Oggi in Sicilia sono stati rilevati 796 nuovi casi di Covid-19 con 7.732 tamponi processati. Nelle ultime 24 ore sono state registrate 8 vittime. I nuovi guariti invece sono 98. Le persone attualmente positive in regione sono 8.540. Le persone ricoverate sono 677, 29 in più rispetto a ieri. I pazienti in terapia intensiva sono 89, 6 in più.

I nuovi casi in provincia di Caltanissetta nelle ultime 24 ore sono 25 tutti in isolamento domiciliare: 10 di Gela, 1 di Niscemi, 5 di Riesi, 2 di Caltanissetta, 1 di Montedoro e 6 di San Cataldo. Ricoverati presso la UOC Malattie Infettive 3 pazienti positivi al Covid-19: 1 di Caltanissetta e 2 provenienti da fuori provincia. Dimessi dalla stessa UOC a domicilio 6 pazienti : 2 di Gela, 2 di Caltanissetta e 2 provenienti da fuori provincia. Ricoverati presso la UOC Anestesia e Rianimazione 3 pazienti positivi: 2 di Gela e 1 di Caltanissetta. Guariti da Covid-19 8 pazienti in isolamento domiciliare: 2 di Gela, 4 di Niscemi, 1 di Villalba e 1 di Caltanissetta.