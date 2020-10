Coronavirus, il ministro Speranza: “Al via sperimentazione per tamponi rapidi in farmacia”

“Stiamo lavorando per una convenzione con i medici di medicina generale per far rientrare il tampone tra i punti dovuti, anche perche’ in base al numero di tamponi che Arcuri, come da fabbisogno regionale richiesto, sta acquistando sara’ necessario aumentare il numero dei tamponi effettuati. In farmacia si fanno gia’ i test sierologici in alcune regioni, proviamo a fare una sperimentazione come sta avvenendo a Trento per effettuare gli antigenici anche in farmacia”. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, durante il vertice con le Regioni.