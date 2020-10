” Alienazione”…mentale.

Un giovane francese, Anthony Loffredo di 32 anni, ha voluto trasformarsi in un essere dalle sembianze simili ad un alieno . Il ragazzo ha stravolto il suo aspetto con tatuaggi, piercing e una serie di operazioni , tutto per assomigliare ad un extraterrestre. Nell’ultimo intervento , circa un mese fa, si è fatto asportare il naso. Anthony, rivolgendosi al medico che lo ha operato, ha dichiarato: ” ora posso camminare a testa alta grazie a te, sono orgoglioso di quello che abbiamo fatto insieme”. Qualche mese fa si era fatto asportare entrambi le orecchie e fatto mettere delle protesi sotto la pelle della testa per aumentare ” l ‘effetto alieno”. Da alcuni anni si è trasferito in Australia ,”Ora sono felice – aveva dichiarato ai media locali – mi piace mettermi nei panni di un personaggio spaventoso”. ( Lello Lombardo )