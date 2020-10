Agrigento, centro accoglienza: migranti aggrediscono agenti e poi fuggono, ferito ispettore

Una quindicina di migranti si sono scagliati contro i poliziotti di turno in servizio di vigilanza, davanti al cancello del centro d’accoglienza Villa Sikania di Siculiana ad Agrigento, gia’ teatro in passato di altri tentativi di rivolta. Uno di loro in particolar modo avrebbe aggredito un ispettore che e’ rimasto ferito fra la fronte e il sopracciglio.

Il funzionario e’ stato portato al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Quattro o cinque i migranti che sono riusciti ad allontanarsi dalla struttura. Le ricerche sono in corso in tutta l’area circostante. L’immigrato che ha aggredito e ferito il poliziotto e’ stato bloccato dagli agenti. La sua posizione e’, al momento, al vaglio degli investigatori