San Cataldo. Cittadinanza promuove raccolta di indumenti per persone bisognose.

SAN CATALDO. Ritorna la raccolta di vestiti. Ad organizzarla è Cittadinanza Attiva. “La solidarietà in tempi come questi – ha ricordato Cittadinanza Attiva – è fondamentale per superare questo momento e mostrare la nostra vicinanza a chi ha meno. Un gesto così semplice, come donare dei vestiti che ormai non usiamo più o semplicemente non piacciono, può fare felice altre persone che vivono un periodo di precarietà assoluta”.

Tale iniziativa – è stato spiegato – si rifà ad un punto chiave del Movimento 5 Stelle, ossia l’economia circolare e il riuso, affinchè capi seminuovi possano riottenere vita e fare del bene agli altri senza finire cosi in discarica e inquinare l’ambiente.

Sarà possibile donare indumenti, accessori,scarpe,coperte e materiale scolastico (zaini,portacolori ecc.ecc) in ottime condizioni, cioè privi di usura, non infeltriti, senza buchi, macchie o strappi.

Si accettano capi da uomo, donna e bambini. Non si accetta biancheria intima e lenzuola.